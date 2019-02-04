Боб Хартли: "Меня огорчило падение Моуриньо"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли поделился впечатлениями от победы над СКА (2:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На стартовом вбрасывании присутствовал португальский футбольный тренер Жозе Моуринью​, упавший на лед сразу после церемонии.

– Мы сыграли очень и очень хорошо. Горжусь своей командой. Невероятная дисциплина, а это было самым важным в матче. Мы провели очень цельную игру. Сумели нейтрализовать большинство СКА, и это стало ключевым. Бобков, защитники и нападающие отдали все силы, проделали отличную работу. Они заслуживают уважения и похвалы.

– "Авангард" был нацелен играть жестко и порой грязно?

– Вы всерьез думаете, что мы нацелены на то, чтобы бить соперника в голову? Пересмотрите сначала видео удаления Пивцакина. Где вы там увидели удар в голову? Между прочим, мы наряду со СКА удаляемся меньше всех в лиге.

– Какой совет вам дал Моуриньо, если дал, и как вы отнеслись к его падению?

– Меня его падение огорчило. Я волновался за него, ведь он мог серьезно травмироваться. Ничего смешного в этом не было. Вообще, здорово, что футбольный тренер присутствовал на хоккее. У него огромный опыт. Он выиграл бесчисленное количество титулов. Дал нашей команде определенный заряд. Классно, когда такие люди посещают нас. Эта идея мне понравилась.

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