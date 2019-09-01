Боб Хартли: «Чудинов может стать лучшим бомбардиром, даже не заходя в зону»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в Кубке открытия.

— Для первой гостевой игры против чемпиона — я очень горжусь своими парнями. Мы здорово сыграли, дисциплинированно. Не запаниковали после первой пропущенной шайбы.

У Войнова небольшое повреждение. Возможно, он сыграет уже в следующем матче.

Я видел всего несколько таких шайб за всю свою карьеру. Чудинов забил уже 3 за последние 20 матчей. Возможно, он станет лучшим бомбардиром лиги, даже не заходя в зону. У нас есть определенные комбинации, но парни сами принимают решения. Это инициатива Чудинова. И раз броски приносят результат — я только за.

Зернов выбыл на 5-6 месяцев. Щербака никто расторгать не собирается. Он молодой парень, на которого многое выпало. Он мало играл. Ему нужно вернуть уверенность в себе. У нас отличные с ним отношения. Мне очень не понравились новости о расторжении. Потому что это неправда, выдумки. Мы хотим, чтобы Никита снова почувствовал удовольствие от хоккея. (Игорь Еронко)

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