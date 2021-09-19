Билялов: «Оба матча с «Сочи» были от ножа»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0).

«Непростая игра, пока тяжело играется. Хорошо сыграли в обороне, забили гол и довели матч до победы. После такого перерыва из-за травмы главное было психологически себя подготовить, пока получается. Оба матча с «Сочи» были от ножа — в этот раз было тяжелее, нужно было держать команду в игре. Хорошо, что справились. Да, счет не самый крупный, но победа есть победа», — приводит слова Билялова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» с 6 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Ак Барс» с 9 очками — на четвертой строчке Востока.