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Билялов: «Оба матча с «Сочи» были от ножа»

07:15
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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:0).

«Непростая игра, пока тяжело играется. Хорошо сыграли в обороне, забили гол и довели матч до победы. После такого перерыва из-за травмы главное было психологически себя подготовить, пока получается. Оба матча с «Сочи» были от ножа — в этот раз было тяжелее, нужно было держать команду в игре. Хорошо, что справились. Да, счет не самый крупный, но победа есть победа», — приводит слова Билялова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» с 6 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Ак Барс» с 9 очками — на четвертой строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора

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