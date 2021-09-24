«Северсталь» командировала Чмыхова в «Буран» из ВХЛ
18:25
«Северсталь» командировала защитника Артема Чмыхова в «Буран», выступающий в ВХЛ. Об этом информирует пресс-служба клуба в Twitter.
В межсезонье 23-летний игрок присоединится к череповецкому клубу на правах аренды. В нынешнем сезоне Чмыхов провел один матч при показателе полезности «-1».
В девяти матчах прошлого чемпионата КХЛ Чмыхов в составе ЦСКА набрал 2 (0+2) очка.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/severstalclub/status/1441340793017430031
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