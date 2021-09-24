«Северсталь» командировала Чмыхова в «Буран» из ВХЛ

«Северсталь» командировала защитника Артема Чмыхова в «Буран», выступающий в ВХЛ. Об этом информирует пресс-служба клуба в Twitter.

В межсезонье 23-летний игрок присоединится к череповецкому клубу на правах аренды. В нынешнем сезоне Чмыхов провел один матч при показателе полезности «-1».

В девяти матчах прошлого чемпионата КХЛ Чмыхов в составе ЦСКА набрал 2 (0+2) очка.