Билл Питерс: «Не стоит винить Шикина. Есть люди, которые плохо выполнили свою работу перед ним»

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

«Мы в очередной раз достаточно быстро пропустили несколько шайб, и не смогли перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Сейчас мы не видим чёткой картины игры на протяжении шестидесяти минут: было плохое начало, затем мне понравилось, как мы действовали во втором периоде — хорошо давили, забили гол, заработали удаление и реализовали его. В следующем матче постараемся сыграть полноценно. Прежде чем говорить об ошибках вратаря, нужно исправить ошибки, которые происходят перед ним, потому что забитые шайбы, выходы «два в одного», «три в два» — это ошибки в обороне.

Не стоит винить Дмитрия Шикина в пропущенных голах. Есть люди, которые плохо выполнили свою работу перед ним. С переводом Брукса Мэйсека в центр первое звено стало выглядеть лучше. Я обратил внимание, что нам нужно подчистить игру на вбрасываниях, потому что такие техничные и хорошо умеющие обращаться с шайбой игроки должны ей владеть. Когда проигрываешь вбрасывание, намного тяжелее продемонстрировать свои лучшие качества. Это звено мне понравилось, у них есть свои преимущества, но также есть вещи, от которых нужно избавляться», — цитирует тренера сайт КХЛ.