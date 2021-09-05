Лямся планирует чаще использовать Мухамадуллина в большинстве

Главный тренер «Салават Юлаева» Томми Лямся прокомментировал прошедший матч регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:2).

— Думаю, что нам сегодня удалось очень уверенно матч начать, потому что Екатеринбург такой город, где непросто матчи проводить. Тем более, соперник до этого уступил, поэтому, думаю, что нам хорошо удалось именно начало матча.

Когда мы забили четвертую шайбу, то мы отступили немного от нашего плана: начали позволять много сопернику, были непростые отрезки. Отдельно отмечу Юху Метсолу, который сегодня хорошо сыграл и помог победить нашей команде. В третьем периоде мы смогли вернуться к нашему игровому плану и за счет этого и заслужили победу, — цитирует тренера сайт «Салавата».

— Ожидали столь результативного хоккея в двух последних матчах?

— Надеюсь, что так будет продолжаться на протяжении всего сезона. Отмечу, что у нас были достаточно непростые игры. Ключевым является, что у нас очень мастеровитые хоккеисты. Нам удается создавать голевые моменты, 9 голов это очень хорошо.

— Можно ли сказать, что ошибки соперника это следствие вашего активного прессинга?

— Наш план заключался в том, чтобы как можно меньше сопернику места оставлять, заставить его действовать под прессингом, постараться забрать шайбу и уже создавать свои голевые моменты.

— Почему не было Науменкова?

— Это связано лишь с ротацией. Никакой травмы у него нет. У нас 9 хороших защитников, всем предоставляем игровое время.

— Какова вероятность, что сыграют Картаев, Хохряков, Тихонов?

— Очень близок к возвращению Тихонов. Вполне возможно, что на следующей неделе появится Хохряков.

— Почему вы проигрываете по силовым приемам? Ведь заявляли агрессивный хоккей.

— Активный хоккей и агрессивный хоккей это не только силовые приемы. То как мы действовали в защите эти два матча очень довольны. Старались играть в хороший защитный хоккей. Поэтому думаю, что нам это удалось.

— Оцените игру Мухамадуллина в большинстве.

— Были небольшие проблемы с экипировкой у Ларсена, поэтому вышел «Муха». С точки зрения его игры, то он с каждым днем лучше и лучше становится. Ждем от него прогресса. Возможно, будет как раз играть в большинстве.