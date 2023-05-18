Белов и Шелянин — лучшие главный судья и лайнсмен КХЛ. Шелянин пропустил полтора сезона из-за травмы и не мог ходить
КХЛ вручила награды лучшим арбитрам прошедшего сезона.
Приз имени Андрея Старовойтова «Золотой свисток главного судьи» получил Алексей Белов. Обладателем награды имени Михаила Галиновского «Золотой свисток линейного судьи» стал Сергей Шелянин. Ранее Шелянин из-за травмы пропустил полтора сезона и не мог ходить.
18 мая проходит церемония закрытия сезона КХЛ.
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Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
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