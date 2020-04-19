КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Бек подпишет двухлетний контракт с «Металлургом»

18:56
Тэйлор Бек. Фото ХК «Авангард».
Тэйлор Бек. Фото ХК «Авангард».
Теги:

Как стало известно «СЭ», нападающий Тэйлор Бек подпишет двухлетний контракт с «Металлургом». Прошлый сезон канадский форвард провел в составе «Авангарда».

За омичей 28-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате 56 матчей и набрал 36 (14+22) очков. В плей-офф на его счет 3 результативных передачи в 6 встречах.

До этого в КХЛ Бек выступал за «Куньлунь» и «Автомобилист». Всего в КХЛ у него 175 матчей и 117 (44+73) очков.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир