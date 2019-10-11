«Барыс» всухую победил «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Барыс». Гости одержали победу со счетом 2:0.

«Барыс» набрал 22 очка и поднялся на второе место в Восточной конференции. «Сибирь» осталась на пятой строчке с 19 очками.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Найт — 6 (Михайлис), 37:13 — 0:1. Шестаков — 1 (Дитц, Мусоров), 42:29 — 0:2.

Вратари: Сятери (56:45 — 58:10, 58:22) — Паскуале.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (10+7+7) — 22 (7+11+4).

Судьи: Лаврентьев, Рогачев.

11 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков