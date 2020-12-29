«Барыс» потерял защитника Метальникова из-за травмы

Защитник «Барыса» Леонид Метальников переведен в список травмированных, информирует сайт клуба.

Он получил серьезное повреждение во время очередной тренировки. Для полного восстановления понадобится длительный промежуток времени.

Метальников провел в текущем регулярном чемпионате КХЛ 27 матчей и записал в свой актив 4 результативных передачи.