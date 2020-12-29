«Барыс» потерял защитника Метальникова из-за травмы
14:26
Защитник «Барыса» Леонид Метальников переведен в список травмированных, информирует сайт клуба.
Он получил серьезное повреждение во время очередной тренировки. Для полного восстановления понадобится длительный промежуток времени.
Метальников провел в текущем регулярном чемпионате КХЛ 27 матчей и записал в свой актив 4 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.hcbarys.kz/news/item/leonid-metalnikov-vybyl-na-dlitelnyj-srok/
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