КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Барыс» потерял защитника Метальникова из-за травмы

14:26

Защитник «Барыса» Леонид Метальников переведен в список травмированных, информирует сайт клуба.

Он получил серьезное повреждение во время очередной тренировки. Для полного восстановления понадобится длительный промежуток времени.

Метальников провел в текущем регулярном чемпионате КХЛ 27 матчей и записал в свой актив 4 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.hcbarys.kz/news/item/leonid-metalnikov-vybyl-na-dlitelnyj-srok/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир