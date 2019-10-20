«Барыс» победил «Витязь» в овертайме. Дубль оформил Бойд, вернувшийся после травмы

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» принимал «Витязь». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Дубль оформил нападающий Дастин Бойд, который только восстановился после травмы. Он и стал автором решающего гола в оверайме.

В составе «Витязя» дубль на свой счет записал нападающий Александр Семин.

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«Барыс» (Нур-Султан) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Семин — 6 (Евсеенков, Лаюнен), 0:38 — 0:1. Сагадеев — 2 (Маклюков, Дитц), 4:28 — 1:1. Бойд — 3 (Михайлис, Найт), 34:53 — 2:1. Семин — 7 (Макеев), 49:36 — 2:2. Бойд — 4 (бол., Старченко, Дитц), 63:09 — 3:2.

Вратари: Паскуале — Ежов.

Штраф: 10 — 18.

Броски: 31 (11+7+9+4) — 20 (4+5+8+3).

Судьи: Кулаков, Щенев.

20 октября. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

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