«Барыс» отправился на матчи с «Адмиралом» и «Амуром» без ведущих игроков

Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились в заключительное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, сообщает официальный сайт клуба. В ходе поездки «Барыс» проведет два матча на Дальнем Востоке: против «Амура» и «Адмирала».

В Нур-Султане остались все ведущие игроки команды, в том числе голкиперы Эдди Паскуале и Хенрик Карлссон, защитники Даррен Дитц, Виктор Сведберг и Атте Охтамаа, а также нападающие Линус Виделль, Дастин Бойд, Никита Михайлис, Ииро Пакаринен и Корбан Найт.