«Барыс» победил «Нефтехимик», Лилья оформил дубль

«Барыс» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда переиграла соперника со счетом (4:1).

Дубль в составе победителей сделал нападающий Якоб Лилья.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Шевченко — 1 (бол., Орехов, Михайлис), 19:35 — 1:0. Петухов — 4, 37:51 — 2:0. Лилья — 18, 41:01 — 3:0. Лилья — 19 (Михайлис), 49:47 — 4:0. Буцаев — 4 (Шарифьянов), 58:51 — 4:1.

Вратари: Карлссон — Коротаев.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 35 (9+12+14) — 26 (13+7+6).

Судьи: Оленин, Юдаков.

28 января. Нур-Султан. «Барыс-Арена».