«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» и потерпел четвертое поражение подряд

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, уступив на своем льду «Ак Барсу» со счетом 1:3.

А вот казанцы прервали небольшую неудачную серию: команда уступила в двух предыдущих матчах (пусть и не в основное время).

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Яруллин — 2 (Журавлев, Доус), 21:25 — 0:1. Воронков — 7, 22:13 — 0:2. Хрипунов — 2 (Холланд), 38:11 — 1:2. Доус — 23 (Бурмистров), 49:38 — 1:3.

Вратари: Коварж (58:33) — Рейдеборн.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (5+16+14) — 27 (12+12+3).

Судьи: Бондарь, Сергеев.

28 января. Екатеринбург. КРК «Уралец». 1124 зрителя.