«Барыс» не сможет продолжить плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Как стало известно «СЭ», казахстанский «Барыс» все же не сможет продолжить выступление в плей-офф КХЛ. В стране введен режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса.

Как планировалось ранее, для команд, выступающих в плей-офф КХЛ — новосибирской «Сибири» и «Барысу» будет сделано исключение, однако этот вопрос так и не удалось решить на государственном уровне. (Алексей Шевченко)

Напомним, что ранее из-за коронавируса с турнира снялся «Йокерит», который во втором раунде Кубка Гагарина должен был играть со СКА.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется //

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список