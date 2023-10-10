Нападающий Бракко в ближайшее время покинет «Барыс»

Как стало известно «СЭ», американский нападающий Джереми Бракко в ближайшее время покинет «Барыс». Скорее всего, игрок пополнит состав «Сочи».

Напомним, что ранее «СЭ» сообщал о скором обмене форварда сочинцев Борны Рендулича в СКА на Марата Хуснутдинова.

26-летний Бракко в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ сыграл за «Барыс» 6 матчей и набрал 1 (1+0) очко.