«Авангард» обыграл «Барыс», Зернов сделал дубль

«Авангард» победил «Барыс» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей дубль сделал Денис Зернов.

Омский клуб набрал 38 очков и занимает второе место на Востоке. У «Барыса» 25 очков и восьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

Голы: Зернов — 5 (Покка, Бобков), 4:27 — 0:1. Якупов — 4 (Каски, Буше), 8:09 — 0:2. Лилья — 8 (Хетерингтон, Шалапов), 11:47 — 1:2. Емелин — 3 (Зернов, Буше), 16:03 — 1:3. Семенов — 4 (Емелин, Хохлачев), 38:03 — 1:4. Гурков — 1 (Хетерингтон, Асетов), 45:16 — 2:4. Зернов — 6 (Буше), 53:57 — 2:5.

Вратари: Ортио — Бобков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (10+10+7) — 34 (11+14+9).

Судьи: Бирин, Соин.

19 ноября. Нур-Султан. «Барыс-Арена». 0 зрителей.