«Амур» подписал контракт с защитником Аляевым

«Амур» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Артемом Аляевым. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два года.

Аляев выступает в КХЛ с 2014 года. Большую часть карьеры он провел в «Торпедо», также выступал за «Спартак», «Ладу» и рижское «Динамо».

В его активе 245 матчей в регулярных чемпионатах и 78 (29+49) очков при общей полезности «-25». В 32 матчах Кубка Гагарина — 8 (2+6) баллов и полезность «-4».