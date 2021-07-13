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«Амур» подписал контракт с защитником Аляевым

13 июля 2021, 15:57
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«Амур» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Артемом Аляевым. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано на два года.

Аляев выступает в КХЛ с 2014 года. Большую часть карьеры он провел в «Торпедо», также выступал за «Спартак», «Ладу» и рижское «Динамо».

В его активе 245 матчей в регулярных чемпионатах и 78 (29+49) очков при общей полезности «-25». В 32 матчах Кубка Гагарина — 8 (2+6) баллов и полезность «-4».

Дополнительная информация:

https://hcamur.ru/news/item/iz-travoyadnyh-v-hishniki/

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Иван Шитик все материалы автора

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