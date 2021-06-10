Стефан Да Коста высказался о возвращении в «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста рассказал о возвращении в екатеринбургский клуб.

— Подписание контракта с «Автомобилистом» было сложным решением для тебя?

— И да и нет. Клуб сделал хорошее предложение, мне нравится эта команда, поэтому, надеюсь, в «Автомобилисте» я проведу отличное время!

— Для тебя было важным заключить контракт именно на два года, а не на один?

— Да, конечно, мне нравится вариант, при котором у нас будет возможность построить команду с прицелом на будущее. За 2 года это сделать проще, чем за один. Лично для меня это тоже хорошая перспектива: как правило, второй год может получиться более удачным, чем первый. Я думаю, у нас будет отличная команда в ближайшие два года, и я очень рад этому, — цитирует Да Косту официальный сайт клуба.

Да Коста уже выступал за екатеринбургскую команду в сезоне-2018/2019, став одним из лучших бомбардиров команды с 48 (22+26) очками в 58 матчах регулярки. В минувшем сезоне Да Коста играл за «Ак Барс».