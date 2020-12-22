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Азеведо не хочет возвращаться в «Ак Барс» из-за конфликта с Квартальновым

Джастин Азеведо. Фото ХК «Ак Барс».
Джастин Азеведо. Фото ХК «Ак Барс».
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Как ранее сообщал «СЭ», канадский нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо не вернется в клуб из Канады. Игрок отбыл туда несколько недель назад с разрешения клуба.

По нашей информации, Азеведо не хочет возвращаться в клуб из-за конфликта с главным тренером команды Дмитрием Квартальновым. Также у игрока непростые семейные обстоятельства.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провел 30 матчей и набрал 22 (5+17) очка.

(Артур Хайруллин)

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