Аймурзин: «Северсталь» доминировала, а «Салават» бросил в створ всего раз шесть»
Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
«Первые два периода были отличные. Мы доминировали, а соперники бросили в створ всего раз шесть. А потом – как обычно в третьем периоде у нас почему-то происходит – выключаемся и отходим от своей игры, пропускаем ненужные голы, рикошеты. Но, конечно, везет тому, кто везет. Я готовился, как обычно, ничего не менял. Вначале были мурашки. Родители прилетели, хотелось порадовать их и болельщиков. Мы еще свое заберем», – цитирует пресс-служба лиги Аймуризина.
«Северсталь» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков. «Салават Юлаев» идет четвертым в Восточной конференции (24 очка).
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