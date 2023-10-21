Кравец: «По-прежнему на выезде у «Авангарда» не получается игра так, как хотелось бы»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Лады» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«По-прежнему на выезде у нас не получается игра так, как хотелось бы, в отличие от домашних. Сегодня опять подвели неоправданные удаления, много пропускаем. В большинстве опять пропускаем, ни в коем случае не должно быть такого. Надо лучше играть второй период. Когда забиваешь первым, это должно помогать и в уверенности, и в собранности. Все делать первыми — это самое важное. К сожалению, не всегда это работает», — цитирует пресс-служба лиги Кравца.
«Лада» с 26 очками занимает третье место в Восточной конференции. У «Авангарда» — 22 очка и 6-е место.
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