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«Автомобилист» внес вратаря Коваржа в список травмированных до конца сезона

16:46
Якуб Коварж. Фото photo.khl.ru
Якуб Коварж. Фото photo.khl.ru
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Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» внес вратаря Якуба Коваржа в список травмированных до конца сезона. Его контракт не будет попадать под потолок зарплат.

Коварж получил повреждение еще в прошлом сезоне. Летом он сделал операцию на мениске, а в первой игре нового чемпионата с «Металлургом» вновь травмировался.

В прошлом сезоне вратарь провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 26 побед, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,4 процента бросков.

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Артур Хайруллин все материалы автора

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