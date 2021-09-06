«Автомобилист» внес вратаря Коваржа в список травмированных до конца сезона

Как стало известно «СЭ», «Автомобилист» внес вратаря Якуба Коваржа в список травмированных до конца сезона. Его контракт не будет попадать под потолок зарплат.

Коварж получил повреждение еще в прошлом сезоне. Летом он сделал операцию на мениске, а в первой игре нового чемпионата с «Металлургом» вновь травмировался.

В прошлом сезоне вратарь провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, одержал 26 побед, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 92,4 процента бросков.