Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Нападающий Виртанен перейдет в «Спартак»

14:55
Джэйк Виртанен (справа). Фото Twitter
Джэйк Виртанен (справа). Фото Twitter
Теги:

Как стало известно «СЭ», нападающий Джэйк Виртанен подпишет контракт с московским «Спартаком». Ранее сообщалось, что на игрока претендовали СКА, «Локомотив» и московское «Динамо».

24-летний канадец с 2015 года выступал за «Ванкувер», «Кэнакс» выкупили его контракт. В сезоне-2020/21 Виртанен набрал 5 (5+0) очков в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Виртанен был выбран «Ванкувером» под шестым номером драфта-2014. Всего в 317 матчах в регулярных сезонах он набрал 100 (55+45) очков, а также 3 (2+1) балла в 16 матчах плей-офф Кубка Стэнли.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Алексей Шевченко все материалы автора

Читайте также

39 лет в коме. Сегодня умер футболист с душераздирающей биографией
Юрист разъяснил правила подачи отопления раньше срока
Диетолог назвала продукты, снижающие уровень сахара в крови
Как пострадал Газманов на съемках Фактора страха
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд