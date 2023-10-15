«Автомобилист» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ
«Автомобилист» и «Витязь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Екатеринбурге 15 октября 2023. Хозяева победили — 3:2 ОТ.
Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Витязь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Автомобилист» (26 очков) занимает третье место в Восточной конференции, «Витязь (10) занимает последнюю, 11-ю строчку на «Западе».
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|13
|7
|29
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|19
|12
|7
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|19
|9
|10
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|17
|7
|10
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|11
|Нефтехимик
|17
|5
|12
|14
|12
|Адмирал
|16
|5
|11
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|19
|12
|7
|26
|3
|Торпедо
|18
|12
|6
|25
|4
|Сочи
|18
|11
|7
|23
|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|ЦСКА
|18
|9
|9
|19
|7
|СКА
|17
|9
|8
|18
|8
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|21
|6
|15
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
Результаты / календарь
5.10
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8.10
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12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
|15.10
|12:00
|
Барыс – Металлург Мг
|3 : 4 ОТ
|15.10
|12:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 1
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Динамо Мн
|4 : 2
|15.10
|15:00
|
Автомобилист – Витязь
|3 : 2 ОТ
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