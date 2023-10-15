Дубль Мэйсека принес «Автомобилисту» победу над «Витязем»
«Автомобилист» дома обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Брукс Мэйсек. До этого он отличился в овертайме. Еще один гол хозяев на счету Анатолия Голышева.
Шайбы гостей в активе Дерека Барака и Игоря Угольникова.
«Автомобилист» (26 очков) занимает третье место в Восточной конференции после 19 матчей. «Витязь» (10) замыкает таблицу «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
Голы: Барак — 3 (бол.), 29:16 — 0:1. Мэйсек — 8 (бол., Голышев, Широков), 50:24 — 1:1. Угольников — 3 (Савчик), 56:48 — 1:2. Голышев — 3 (бол., Да Коста, Мэйсек), 59:35 — 2:2. Мэйсек — 9 (Севостьянов, Макеев), 61:12 — 3:2.
Вратари: Галкин (57:50 — 58:02, 58:33 — 59:35) — Дорожко.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 39 (13+13+12+1) — 20 (9+7+4+0).
Судьи: Васильев, Кочетов.
15 октября. Екатеринбург. Уралец. 5500 зрителей.
|Восточная конференция
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|9
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|9
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|16
|7
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|Куньлунь РС
|21
|6
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|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|15.10
|12:00
|
Барыс – Металлург Мг
|3 : 4 ОТ
|15.10
|12:30
|
Авангард – Локомотив
|4 : 1
|15.10
|14:30
|
Сал. Юлаев – Динамо Мн
|4 : 2
|15.10
|15:00
|
Автомобилист – Витязь
|3 : 2 ОТ