«Авангард» победил «Ак Барс», отыгравшись с 0:2

«Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Ак Барс» со счетом 4:2.

На шайбы Никиты Дыняка и Ильи Сафонова хозяева ответили точными бросками Сергея Бойкова, Семена Чистякова, Ильи Рейнгардта, который забил дебютный гол, и Райана Спунера.

После этого матча «Авангард» с 79 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 66 очками — на шестой строчке.

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Голы: Дыняк — 5, 9:45 — 0:1. Сафонов — 11 (Барбер, Кошелев), 16:04 — 0:2. Бойков — 4 (Николишин, Игумнов), 22:32 — 1:2. Чистяков — 3 (Телегин, Николишин), 42:45 — 2:2. Рейнгардт — 1 (Шарипзянов, Чистяков), 45:14 — 3:2. Спунер — 19 (бол., Жафяров, Буше), 58:23 — 4:2.

Вратари: Хомченко — Билялов (57:37 — 58:08, 59:14).

Штраф: 9 — 6.

Броски: 41 (20+11+10) — 37 (12+15+10).

Судьи: Васильев, Оленин.

26 января. Омск. G-Drive Арена.