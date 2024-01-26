«Авангард» победил «Ак Барс», отыгравшись с 0:2
«Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл «Ак Барс» со счетом 4:2.
На шайбы Никиты Дыняка и Ильи Сафонова хозяева ответили точными бросками Сергея Бойкова, Семена Чистякова, Ильи Рейнгардта, который забил дебютный гол, и Райана Спунера.
После этого матча «Авангард» с 79 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 66 очками — на шестой строчке.
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Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
Голы: Дыняк — 5, 9:45 — 0:1. Сафонов — 11 (Барбер, Кошелев), 16:04 — 0:2. Бойков — 4 (Николишин, Игумнов), 22:32 — 1:2. Чистяков — 3 (Телегин, Николишин), 42:45 — 2:2. Рейнгардт — 1 (Шарипзянов, Чистяков), 45:14 — 3:2. Спунер — 19 (бол., Жафяров, Буше), 58:23 — 4:2.
Вратари: Хомченко — Билялов (57:37 — 58:08, 59:14).
Штраф: 9 — 6.
Броски: 41 (20+11+10) — 37 (12+15+10).
Судьи: Васильев, Оленин.
26 января. Омск. G-Drive Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|57
|37
|20
|80
|2
|Авангард
|55
|38
|17
|79
|3
|Сал. Юлаев
|55
|35
|20
|74
|4
|Автомобилист
|57
|31
|26
|68
|5
|Ак Барс
|55
|32
|23
|66
|6
|Трактор
|55
|30
|25
|66
|7
|Лада
|56
|27
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|56
|23
|33
|56
|9
|Сибирь
|55
|22
|33
|53
|10
|Амур
|55
|21
|34
|53
|11
|Барыс
|54
|19
|35
|44
|12
|Адмирал
|55
|16
|39
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|54
|36
|18
|76
|2
|Динамо М
|55
|36
|19
|76
|3
|СКА
|55
|36
|19
|75
|4
|Спартак
|56
|32
|24
|72
|5
|Торпедо
|54
|32
|22
|67
|6
|ЦСКА
|54
|28
|26
|61
|7
|Северсталь
|54
|27
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|54
|24
|30
|53
|9
|Витязь
|54
|17
|37
|41
|10
|Сочи
|55
|17
|38
|40
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
|26.01
|12:00
|
Амур – Сал. Юлаев
|0 : 3
|26.01
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|2 : 4
|26.01
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|4 : 2
|26.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|- : -
|26.01
|18:00
|
Лада – Барыс
|- : -
|26.01
|19:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|26.01
|19:00
|
Локомотив – Динамо Мн
|- : -
|26.01
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|26.01
|19:30
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|26.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -