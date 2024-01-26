«Авангард» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» и «Ак Барс» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Омске 26 января и завершилась победой хозяев — 4:2.

Видео лучших моментов матча «Авангард» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

После этого матча «Авангард» с 79 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Ак Барс» с 66 очками — на шестой строчке.

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