«Северсталь» победила «Автомобилист» и одержала седьмую победу подряд
«Северсталь» на выезде всухую обыграла «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.
За череповецкую команду голы забили Егор Степанов, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелев. Кристиан Ярош отметился двумя результативными передачами в этой встрече.
«Северсталь» одержала седьмую победу подряд в КХЛ. Команда с 61 очком после 52 матчей располагается на шестой строчке в таблице Западной конференции. У «Автомобилиста» 66 очков в 55 играх и четвертое место на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Голы: Степанов — 9 (Ярош, Самойлов), 21:18 — 0:1. Пилипенко — 26 (Седов, Аймурзин), 24:28 — 0:2. Коростелев — 19 (бол., Ярош, Грудинин), 59:34 — 0:3.
Вратари: Аликин (56:57 — 57:45, 59:19) — Самойлов.
Штраф: 10 — 2.
Броски: 27 (10+5+12) — 26 (10+8+8).
Судьи: Гофман, Сергеев.
19 января. Екатеринбург. Уралец.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|54
|35
|19
|76
|2
|Авангард
|51
|35
|16
|73
|3
|Сал. Юлаев
|52
|32
|20
|68
|4
|Автомобилист
|55
|30
|25
|66
|5
|Лада
|54
|26
|28
|63
|6
|Ак Барс
|52
|30
|22
|62
|7
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|8
|Нефтехимик
|54
|22
|32
|53
|9
|Сибирь
|53
|21
|32
|51
|10
|Амур
|51
|21
|30
|50
|11
|Барыс
|52
|19
|33
|44
|12
|Адмирал
|52
|15
|37
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|34
|17
|72
|2
|Динамо М
|52
|34
|18
|72
|3
|СКА
|52
|34
|18
|70
|4
|Спартак
|53
|31
|22
|69
|5
|Торпедо
|52
|30
|22
|63
|6
|Северсталь
|52
|27
|25
|61
|7
|ЦСКА
|52
|27
|25
|58
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Витязь
|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|54
|17
|37
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 2
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|0 : 3
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -