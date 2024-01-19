«Металлург» обыграл «Адмирал», магнитогорская команда забросила 4 шайбы в третьем периоде
«Металлург» на своем льду победил «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
За магнитогорскую команду шайбы в этой игре забросили Роман Канцеров, Артем Минулин, Денис Зернов, Максим Карпов и Никита Гребенкин, который также сделал две результативные передачи. У гостей отличились Леонид Метальников и Кирилл Петьков.
«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции — после 54 игр в активе команды 76 очков. «Адмирал» (41 очко за 52 матча) занимает последнюю строчку.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)
Голы: Канцеров — 6 (Коробкин, Орехов), 11:46 — 1:0. Метальников — 4 (Фьоре), 23:40 — 1:1. Минулин — 2 (Гребенкин), 42:04 — 2:1. Зернов — 16 (бол., Карпов, Гребенкин), 45:33 — 3:1. Петьков — 4 (Завгородний, Метальников), 49:37 — 3:2. Гребенкин — 14, 51:09 — 4:2. Карпов — 10 (Зернов, Гераськин), 53:21 — 5:2.
Вратари: Подскребалин — Демченко (С.В. Иванов, 51:09).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 33 (5+8+20) — 27 (13+10+4).
Судьи: Оленин, Юдаков.
19 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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|8
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|51
|23
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|51
|9
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|52
|17
|35
|40
|10
|Куньлунь РС
|54
|17
|37
|40
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|19.01
|16:30
|
Барыс – ЦСКА
|2 : 5
|19.01
|17:00
|
Металлург Мг – Адмирал
|5 : 2
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Северсталь
|0 : 3
|19.01
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|19.01
|19:30
|
Спартак – Авангард
|- : -
|19.01
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -