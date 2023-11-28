«Автомобилист» расторг контракты с Гуркиным и Ли

Защитник Ефим Гуркин и форвард Олег Ли покинули «Автомобилист», информирует пресс-служба екатеринбуржцев.

Контракты с игроками расторгнуты по инициативе клуба. Ранее они были помещены в список отказов, но ни одна из команд лиги их оттуда не забрала.

Гуркин выступал за «Автомобилист» с 2019 по 2020 год, после чего вернулся в команду перед сезоном-2021/22. Всего за уральский клуб он провел 257 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Ли играл за команду с начала сеона-2022/23 и провел за клуб 101 встречу, набрав 25 (12+13) очков.