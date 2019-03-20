"Автомобилист" проспал начало матча". Мартемьянов - о поражении от "Салавата"

Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов после поражения от "Салавата" в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ (2:4) заявил, что его команда проспала начало встречи.

- Поздравляю "Салават" с победой, - приводит слова Мартемьянова официальный сайт уфимского клуба. - К сожалению, начало матча мы проспали, а соперник начал более агрессивно, чем предыдущий матч, мы немножко были к этому не готовы. Потом героически, прикладывая все усилия, и всеми способами пытались выровнять игру.

Единственный позитивный момент сегодня, что работали до конца, отмечу молодого вратаря. Забили гол, хотя бы один период выиграли, это позитивный момент, который, будем надеяться, перейдет на следующий матч. Но это пока только надежда, и для этого надо прилагать максимум усилий, что и было сказано команде. Готовимся к следующему матчу.

Счет в серии составляет 3-1 в пользу "Салавата". Следующий матч пройдет 22 марта в Екатеринбурге.

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