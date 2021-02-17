Защитник «Трактора» Евенко дисквалифицирован на четыре матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Трактор» — «Металлург» (4:3).

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Трактора» Олега Евенко наказание по п.1.12. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ на Евенко накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф за повторный большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20 минут) в сезоне. Общая дисквалификация составит четыре матча», — говорится в сообщении лиги.