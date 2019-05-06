"Автомобилист" на своем официальном сайте сообщил о подписании контрактов с новичками. Состав команды пополнили защитники Максим Березин и Федор Беляков. 28-летний Березин ранее выступал в "Нефтехимике" и "Авангарде", проведя в КХЛ в общей сложности 441 матч, набрав 89 (32+57) очков. Контракт с ним заключен на три года. На счету 26-летнего Белякова 212 матчей в КХЛ с 17 (4+13) очками. Двусторонний контракт с ним рассчитан на один год.

Также "Автомобилист" сообщил о возвращении в команду вратаря Владислава Гросса, который выступал в прошлом году за "Горняк" в ВХЛ и за новокузнецкий "Металлург".

Кроме того, "Автомобилист" продлил контракты с Никитой Азаровым и Александром Павленко.