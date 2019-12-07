«Автомобилист» победил рижское «Динамо»

«Автомобилист» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» (5:4). Для хозяев это третья победа в последних четырех встречах. Гости потерпели третье поражение подряд.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Рига) — 5:4 (2:0, 1:0, 2:4)

Голы: Секстон — 9 (бол., Голышев, Василевский), 4:51 — 1:0. Холланд — 8 (мен., Обидин), 17:05 — 2:0. Белоусов — 5 (Литовченко), 38:04 — 3:0. Маршалл — 1 (Сетдиков, Макмиллан), 45:38 — 3:1. Холланд — 9 (Мамкин, Бодров), 47:23 — 4:1. Редлихс — 4 (Дарзиньш, Маршалл), 48:04 — 4:2. Белоусов — 6 (Литовченко, Трямкин), 48:24 — 5:2. Сетдиков — 3 (бол., Дарзиньш), 52:49 — 5:3. Мейя — 5 (Дарзиньш, Маршалл), 58:49 — 5:4.

Вратари: Коварж — Салак (51:09 — 51:25, 51:45 — 52:49, Макаров, 58:49, 59:07).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 31 (10+12+9) — 27 (6+6+15).

Судьи: Кулев, Щенев.

7 декабря. Екатеринбург. КРК «Уралец».

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