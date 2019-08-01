"Автомобилист" победил чешский клуб благодаря голу Обидина

"Автомобилист" обыграл "Энергию" со счетом 4:2 в товарищеском матче. В составе российского клуба по шайбе забросили Питер Холланд, Найджел Доус, Андрей Обидин и Евгений Мозер.
Товарищеский матч
"Энергия" (Карловы-Вары) – "Автомобилист" (Екатеринбург) – 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)
Голы: Холланд – 1 (бол., Секстон), 5:53 – 0:1. Доус – 1 (Мэйсек, Бодров), 8:45 – 0:2. 14:03 – 1:2. Обидин – 1 (Гареев), 14:36 – 1:3. Мозер – 1 (Кучерявенко, Литовченко), 42:27 – 1:4. 07:00 – 2:4.
Вратари: – Фомин.
1 августа. Карловы-Вары. KV Arena.
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