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«Автомобилист» объявил о подписании двухлетнего контракта с Шейном Принсом

13:41
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Экс-форвард минского «Динамо» Шейн Принс официально стал игроком «Автомобилиста». Одностороннее соглашение 28-летнего форварда с екатеринбургским клубом рассчитано на два сезона.

Ранее об этом сообщал «СЭ». Известно, что зарплата нападающего составит около 60 миллионов рублей за сезон.

Отметим, что Принс как обладатель белорусского паспорта не будет считаться легионером в российских клубах КХЛ.

В регулярном чемпионате КХЛ 28-летний форвард набрал 49 (25+24) очков в 52 матчах. В плей-офф — 6 (1+5) в пяти играх.

Дополнительная информация:

https://www.hc-avto.ru/news/6321/

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