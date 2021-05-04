Коновалов прокомментировал переход из «Локомотива» в «Эдмонтон»

Голкипер ярославского «Локомотива» Илья Коновалов прокомментировал переход в «Эдмонтон».

«Благодарен судьбе за то, что родился в этом городе и смог начать свой хоккейный путь именно здесь. Спасибо всем, кто был рядом, помогал развиваться, двигаться в правильном направлении. Я каждому из вас благодарен. Спасибо хоккейному клубу «Локомотив» за шанс проявить себя в большом хоккее. Спасибо вам, болельщики, за ту поддержку на каждом матче, что помогает и придает сил выигрывать. Я не прощаюсь, но буду сильно скучать», — цитирует Коновалова пресс-служба «Локомотива» в Twitter.

22-летний вратарь заключил контракт новичка на два года. Он был задрафтован «Ойлерз» в 2019 году под 85-м номером.

Коновалов с 2017 года играл за основу «Локомотива». В сезоне-2020/21 он провел 19 матчей в КХЛ, в среднем пропуская по 2,29 шайбы за игру.