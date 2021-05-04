Петунин вернулся в московское в «Динамо»

«Динамо» и «Северсталь» совершили обмен, в результате которого 24-летний нападающий Александр Петунин вернулся в московский клуб. Череповецкий клуб получил денежную компенсацию.

Петунин — воспитанник екатеринбургского хоккея. Профессиональную карьеру начал в молодежной команде бело-голубых в 2014 году. В следующем году дебютировал в ВХЛ за «Динамо» из Балашихи. С фарм-клубом бело-голубых стал победителем чемпионата ВХЛ в сезоне-2016/17.

Позднее выступал за молодежное «Динамо» в МХЛ, воронежский «Буран» в ВХЛ и московское «Динамо» в КХЛ — дебют игрока в главной команде состоялся в 2017 году.

Прошлый сезон стал для форварда лучшим в карьере. Петунин за 64 матча в составе «Северстали» набрал 40 (19+21) очков при показателе полезности +15. Напомним, что команда из череповца пробилась в плей-офф, где уступила московскому «Динамо».