«Автомобилист» на выезде победил «Трактор». Дацюк отметился двумя результативными передачами

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» принимал «Автомобилист». Исход встречи был решен в третьем периоде, когда гости забросили две шайбы и склонили чашу весов в свою сторону — 3:1.

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк отметился двумя результативными передачами.

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«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Зборовский — 1 (Хрипунов, Литовченко), 16:58 — 0:1. Калинин — 1 (бол., Пилут, Бывальцев), 23:58 — 1:1. Макеев — 1 (Дацюк), 51:55 — 1:2. Секстон — 1 (мен., Дацюк), 56:36 — 1:3.

Вратари: Федотов (57:39) — Коварж.

Штраф: 2 — 10.

Броски: 39 (9+18+12) — 18 (2+8+8).

Судьи: Ансонс, Одиньш.

3 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.