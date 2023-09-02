«Автомобилист» в овертайме победил «Металлург» на старте сезона-2023/24

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«Автомобилист» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил защитник Джесси Блэкер.

По 2 очка в составе хозяев набрали защитник Никита Трямкин (0+2) и нападающий Мэйсек Брукс (1+1).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Зборовский — 1 (Трямкин, Волк), 9:06 — 1:0. Мухаметов — 1 (Гололобов), 40:54 — 1:1. Михайлис — 1 (М. Хабаров, Яковлев), 51:05 — 1:2. Мэйсек — 1 (Трямкин, Макеев), 55:12 — 2:2. Блэкер — 1 (Мэйсек), 60:18 — 3:2.

Вратари: Аликин — Загидулин.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 20 (8+7+4+1) — 36 (7+14+15+0).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

2 сентября. Екатеринбург. Уралец.