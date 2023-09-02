«Автомобилист» в овертайме победил «Металлург» на старте сезона-2023/24
«Автомобилист» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ обыграл магнитогорский «Металлург» (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил защитник Джесси Блэкер.
По 2 очка в составе хозяев набрали защитник Никита Трямкин (0+2) и нападающий Мэйсек Брукс (1+1).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
Голы: Зборовский — 1 (Трямкин, Волк), 9:06 — 1:0. Мухаметов — 1 (Гололобов), 40:54 — 1:1. Михайлис — 1 (М. Хабаров, Яковлев), 51:05 — 1:2. Мэйсек — 1 (Трямкин, Макеев), 55:12 — 2:2. Блэкер — 1 (Мэйсек), 60:18 — 3:2.
Вратари: Аликин — Загидулин.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 20 (8+7+4+1) — 36 (7+14+15+0).
Судьи: Кулаков, Сидоренко.
2 сентября. Екатеринбург. Уралец.
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Результаты / календарь
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7.09
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|3 : 2 ОТ
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -
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