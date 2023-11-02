«Автомобилист» по буллитам проиграл «Барысу»

«Автомобилист» дома по буллитам проиграл «Барысу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3.

В основное время у хозяев отметились Андрей Обидин и Анатолий Голышев. У гостей шайбы забросили Михаил Рахманов и Максим Мусоров.

Победный буллит реализовал Михаил Рахманов.

«Автомобилист» с 31 очком занимает 5-е место «Востока». «Барыс» набрал 23 очка и расположился на 11-м месте «Востока».