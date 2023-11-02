«Салават Юлаев» победил «Ак Барс»

«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев забивали Иван Дроздов (дубль) и Михаил Науменков. У гостей отметился Дмитрий Яшкин.

«Салават» с 31 очков занимает 4-е место в турнирной таблице «Востока». У «Ак Барса» 34 очка и 3-е место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Дроздов — 6 (Мелош), 33:20 — 1:0. Дроздов — 7 (Кузьмин, Мелош), 43:07 — 2:0. Науменков — 1, 43:27 — 3:0. Яшкин — 14 (Семенов, Радулов), 59:36 — 3:1.

Вратари: Самонов — Билялов (Ахтямов, 43:27, 58:29 — 59:36).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 24 (10+10+4) — 28 (8+6+14).

Судьи: Бирин, Кочетов.

2 ноября. Уфа. «Уфа-Арена». 8522 зрителя.