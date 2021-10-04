Партнеры «Сибири» обещали закупить 10 кг корма для животных за каждый гол в ворота «Торпедо». Новосибирцы не забросили ни одной шайбы

«Сибирь» проиграла «Торпедо» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее новосибирский клуб сообщил, что игра с «Торпедо» пройдет в честь дня защиты животных, а хоккеисты сыграют в игровых свитерах со специальными шевронами.

Сообщалось, что партнеры клуба за каждый гол «Сибири» приобретут по 10 килограммов корма для фонда помощи животным. Однако команда тренера Андрея Мартемьянова не забросила ни одной шайбы в ворота нижегородцев.