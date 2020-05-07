«Авангард» заключил двухлетний контракт с 19-летним форвардом Казаковым

«Авангард» заключил двусторонний контракт сроком на два года с 19-летним нападающим Кириллом Казаковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Казаков — выпускник хоккейной академии клуба, в прошлом сезоне в составе «Омских Ястребов» провел 65 матчей, в которых набрал 38 (16+22) очков при показателе полезности «+25».

Форвард — младший брат нападающего Максима Казакова, также омского воспитанника, выступавшего за «Авангард» в 2013 — 2016 гг.