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«Авангард» заключил двухлетний контракт с 19-летним форвардом Казаковым

18:47
Кирилл Казаков. Фото ХК «Авангард».
Кирилл Казаков. Фото ХК «Авангард».
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«Авангард» заключил двусторонний контракт сроком на два года с 19-летним нападающим Кириллом Казаковым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Казаков — выпускник хоккейной академии клуба, в прошлом сезоне в составе «Омских Ястребов» провел 65 матчей, в которых набрал 38 (16+22) очков при показателе полезности «+25».

Форвард — младший брат нападающего Максима Казакова, также омского воспитанника, выступавшего за «Авангард» в 2013 — 2016 гг.

Дополнительная информация:

https://www.hawk.ru/news/38798/

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