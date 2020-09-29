«Авангард» выпустил «превью-пасьянс» к матчу с «Йокеритом». Досталось сопернику, карантину и даже лакрице

«Авангард» выпустил ироничное превью к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». По сюжету ролика обе команды раскладывают пасьянс «Косынка». У омичей пасьянс легко складывается, а вот у «Йокерита» возникают проблемы.

Когда речь заходит о картах, разложить пасьянс — милое дело ? pic.twitter.com/c6Lj0pQwPa — ХК Авангард (@hcavangardomsk) September 29, 2020

При этом финский клуб также получает ироничные сообщения, в одном из которых говорится, что «хуже лакричных конфет только коронавирус» (лакрица — популярное финское лакомство со специфичным вкусом). Также «Авангард» напоминает «Йокериту», что тот пропустил несколько игр КХЛ из-за пандемии коронавируса.