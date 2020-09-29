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«Авангард» выпустил «превью-пасьянс» к матчу с «Йокеритом». Досталось сопернику, карантину и даже лакрице

08:34
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«Авангард» выпустил ироничное превью к матчу регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита». По сюжету ролика обе команды раскладывают пасьянс «Косынка». У омичей пасьянс легко складывается, а вот у «Йокерита» возникают проблемы.

При этом финский клуб также получает ироничные сообщения, в одном из которых говорится, что «хуже лакричных конфет только коронавирус» (лакрица — популярное финское лакомство со специфичным вкусом). Также «Авангард» напоминает «Йокериту», что тот пропустил несколько игр КХЛ из-за пандемии коронавируса.

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