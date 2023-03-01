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Сегодня, 15:04

«Авангард» выпустил мини-фильм о первом плей-офф на новой арене

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Авангард» выпустил мини-фильм о предстоящем старте плей-офф КХЛ.

В первом раунде Кубка Гагарина омичи сыграют против «Сибири». Этот плей-офф станет для «Авангарда» первым на новом домашнем стадионе, построенном на месте прежней «Арены Омск».

Новая хоккейная арена в Омске была построена в 2022 году и была введена в эксплуатацию в сезоне-2022/23. С 2018 года до момента введения нового стадиона в эксплуатацию «Авангард» проводил домашние матчи в Балашихе.

Первый матч серии «Авангард» — «Сибирь» состоится в четверг, 2 марта и начнется в 17.00 (мск).

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
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