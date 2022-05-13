Бывший тренер киевского «Сокола» станет помощником Рябыкина в «Авангарде»

Белорусский тренер Олег Микульчик войдет в штаб Дмитрия Рябыкина в «Авангарде» и будут отвечать за оборону.

Об этом сообщил генменеджер омского клуба Алексей Волков. В минувшем сезоне Микульчик работал главным тренером киевского «Сокола».

В начале мая «Авангард» на официальном сайте объявил о назначении Рябыкина на пост главного тренера. Контракт рассчитан на один год. Рябыкин работает в тренерском штабе «Авангарда» с 2016 года.