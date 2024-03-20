«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» и сократил отставание в серии

«Авангард» на выезде обыграл «Локомотив» в овертайме третьего матча второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 ОТ.

Первый гол в игре забил Семен Чистяков («Авангард») в первом периоде. В концовке 20-минутки Степан Никулин («Локо») сравнял счет в матче. Шайбу в дополнительно время забросил Рид Буше.

19 марта «Авангард» объявил об уходе Кравца с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Звягин.

Счет в серии стал 2-1 в пользу ярославцев. Четвертый матч пройдет 22 марта в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.

КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Чистяков — 1 (бол., Жафяров), 9:42 — 0:1. Никулин — 3 (бол., Рафиков, Алексеев), 17:45 — 1:1. Буше — 7, 62:20 — 1:2.

Вратари: Исаев — Хомченко.

Штраф: 9 — 7.

Броски: 34 (13+10+11+0) — 21 (6+6+5+4).

Судьи: Гашилов, Сидоренко.

20 марта. Ярославль. Арена-2000. 7591 зритель

Счет в серии: 2-1