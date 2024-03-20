«Авангард» в овертайме обыграл «Локомотив» и сократил отставание в серии
«Авангард» на выезде обыграл «Локомотив» в овертайме третьего матча второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 ОТ.
Первый гол в игре забил Семен Чистяков («Авангард») в первом периоде. В концовке 20-минутки Степан Никулин («Локо») сравнял счет в матче. Шайбу в дополнительно время забросил Рид Буше.
19 марта «Авангард» объявил об уходе Кравца с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Звягин.
Счет в серии стал 2-1 в пользу ярославцев. Четвертый матч пройдет 22 марта в Ярославле. Начало — в 19.30 мск.
КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Третий матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Чистяков — 1 (бол., Жафяров), 9:42 — 0:1. Никулин — 3 (бол., Рафиков, Алексеев), 17:45 — 1:1. Буше — 7, 62:20 — 1:2.
Вратари: Исаев — Хомченко.
Штраф: 9 — 7.
Броски: 34 (13+10+11+0) — 21 (6+6+5+4).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
20 марта. Ярославль. Арена-2000. 7591 зритель
Счет в серии: 2-1
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала
|Счет в серии
|
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
0 - 2
|0 - 2
|
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 3
|0 - 3
|
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
1 - 2
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|20.03
|17:00
|
Трактор – Динамо М
|3 : 2
|20.03
|19:30
|
Локомотив – Авангард
|1 : 2 ОТ