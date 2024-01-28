«Амур» уступил «Металлургу» и продлил серию поражений до 9 матчей

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Амур» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

У победителей отличились Никита Михайлис, Данила Юров и Никита Гребенкин. У хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Барулин и Иван Мищенко.

«Амур» потерпел девятое поражение подряд. Хабаровчане с 53 очками в 56 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» набрал 82 очка и продолжает лидировать на «Востоке».