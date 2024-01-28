«Амур» уступил «Металлургу» и продлил серию поражений до 9 матчей
Магнитогорский «Металлург» обыграл «Амур» в гостевом матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.
У победителей отличились Никита Михайлис, Данила Юров и Никита Гребенкин. У хозяев заброшенными шайбами отметились Владислав Барулин и Иван Мищенко.
«Амур» потерпел девятое поражение подряд. Хабаровчане с 53 очками в 56 матчах занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» набрал 82 очка и продолжает лидировать на «Востоке».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|57
|37
|20
|80
|2
|Авангард
|55
|38
|17
|79
|3
|Сал. Юлаев
|55
|35
|20
|74
|4
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|5
|Трактор
|56
|31
|25
|68
|6
|Лада
|57
|28
|29
|68
|7
|Ак Барс
|55
|32
|23
|66
|8
|Нефтехимик
|57
|23
|34
|57
|9
|Сибирь
|56
|22
|34
|53
|10
|Амур
|55
|21
|34
|53
|11
|Барыс
|55
|19
|36
|44
|12
|Адмирал
|55
|16
|39
|43
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|Северсталь
|55
|28
|27
|63
|7
|ЦСКА
|55
|28
|27
|61
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|56
|18
|38
|42
|10
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|11
|Куньлунь РС
|56
|17
|39
|40
Результаты / календарь
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30.01
31.01
1.02
2.02
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|- : -
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|- : -
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -
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